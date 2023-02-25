توفير سيارة متنقلة لبيع السلع بأسعار مخفضة بقرى مركز بيلا بكفر الشيخ

أعلن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، توفير سيارة بيع متنقلة تجوب كافة قرى ونجوع مركز بيلا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، ومحاربة الغلاء، واستعدادًا لقرب حلول شهر رمضان المبارك.

توفير سيارة لبيع السلع الغذائية المتنقلة بكافة القرى لمحاربة الغلاء

وقال «ساطور»، إنه جرى التنسيق مع مؤسسة الشباب للتنمية المستدامة بالمحافظة، لتوفير سيارة لبيع السلع الغذائية المتنقلة بكافة القري لمحاربة الغلاء، ضمن مبادرة «أهل الخير» التي أطلقتها المؤسسة لتلبية احتياجات ومطالب أهالي مركز بيلا بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة خاصةً في ظل اقتراب شهر رمضان المعظم.

بيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة

وأوضح «ساطور»، أن السيارة عبارة عن ثلاجة تحمل بكافة أصناف السلع الغذائية الجافة والمجمدة، مؤكداً أن تبدأ السيارة عملها اعتباراً من غداً الأحد بقرية «كوم الحجنة»، وبعد غداً الاثنين بقرية «الجرايدة»، حيث ستتمركز سيارة محملة بكافة السلع الغذائية بالشوارع الرئيسية بالقري لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً.

فتح العديد من المنافذ والمعارض والشوادر بمختلف أحياء بيلا

وذكر «ساطور»، أن الدولة تسعى جاهدة إلى توفير السلع الأساسية التموينية والغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير متطلباتهم بأسعار مناسبة، ومواجهة كافة محاولات المغالاة في الأسعار.

ولفت إلى أنه جرى بالفعل فتح العديد من المنافذ والمعارض والشوادر بمختلف أحياء مدينة بيلا، لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع إدارات التموين والطب البيطري والصحة، بالإضافة إلى توفير منافذ متنقلة تجوب القرى والنجوع بصفة يومية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.