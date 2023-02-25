أماكن تواجد معرض أهلا رمضان في الشرقية.. اعرف الأقرب لمنزلك والأسعار

نشرت محافظة الشرقية أماكن تواجد معرض أهلا رمضان في مختلف مراكز المحافظة لشراء كل السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة عن نظيراتها بالخارج، ويمكن للمواطن أن يعرف الأقرب لمنزله والأسعار المتاحة.

فيما كلف محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور اليومي على معارض (أهلاً رمضان) ومنافذ بيع السلع والمواد الغذائية للتأكد من توافر السلع والتزام التجار بعرض بضائعهم بأسعار مخفضة وضمان جودة المنتجات المعروضه للبيع أمام المواطنين، والتنبيه في حالة عدم الالتزام بالأسعار المحددة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

أماكن معارض أهلا رمضان في محافظة الشرقية

وتعرض «الوطن» أماكن تواجد معرض أهلا رمضان في الشرقية، فاعرف الأقرب لمنزلك والأسعار وهي:

مدينة الزقازيق: معرض أهلا رمصان الرئيسي بميدان عرابي.

مركز الزقازيق: كارفور - طريق القنايات - هايبر السلام - طريق شيبة.

العاشر من رمضان: هايبر وان - طريق الإسماعيلية أمام جهاز العاشر من رمضان.

سوبر ماركت العلاف المجاور 17 أول العاشر

سوبر ماركت العلاف المجاورة العاشرة أول العاشر.

سوب ماركت بلازا المجاورة الأولى

أسواق البدر مجاورة 70

أسواق البدر مجاورة 43

سوب ماركت عبدالمقصود الأردنية أول العاشر

صان الحجر: المعرض الرئيسي - صان الحجر القبلية بجوار مجلس المدينة

منيا القمح: خير بلدنا ( خضروات وفواكه) - الطريق الدائري

المعرض الرئيسي أمام مجلس المدينة

شادر لحوم ميدان الشهيد المنسي إدارة عصام الحلابي

هايبر الماسة مواد غذائية بجوار مصلى العيد

بلبيس: المعرض الرئيسي - مجدي الصعيدي - أمام بوابك مجلس المدينة

شادر لحوم بلدية بجوار بوسطة مجلس المدينة

ماركت الجلاء شارع المطافى

منفذ مواد غذائية شارع بور سعيد (الوليلى)

منفذ بيض شارع جمال عبدالناصر

القرين: المعرض الرئيسي داخل مجلس المدينة

معرض نادي المعلمين أمام مسجد عمر ابن الخطاب

أبو كبير: المعرض الرئيسي - الطريق الدائري السيد عبده نصر

ههيا: معرض مواد غذائية بجوار مضيفة السنترال امام مزلقان الفتح

شادر لحوم بلدية بجوار مضيفة السنترال أمام مزلقان الفتح

أولاد صقر: المعرض الرئيسي - شارع البحر بجوار مجلس المدينة.

كفر صقر: المعرض الرئيسي أمام مجلس المدينة

منفذ شادر لحوم شارع السنترال بجوار الإدارة الصحية

منفذ شادر لحوم بجوار الإدارة الصحية

منفذ لبيع السلع الغذائية بجوار برج السحيلي شارع البحر.

الحسينية: المعرض الرئيسي نادى الحسنية

معرض المدينة شادر بيع الحوم أولاد بدران بجوار مجلس المدينة

معرض المدينة شادر بيع الحوم بجوار النادى الرياضي

شادر بيع الحوم بجوار مجلس المدينة.

أبو حماد: المعرض الرئيسى أمام مجلس المدينة

مشتول السوق: معرض الطريق الرئيسى بجوار مدرسة الثانوية الصناعية.

هايبرات تقيم معارض أهلا رمضان في محافظة الشرقية

فاقوس: هايبر هنا شارع السوق بندر فاقوس

هايبر مكة شارع الدروس بندر فاقوس

هايبر طيبه شارع مجمع مركز شرطة فاقوس

هايبر إبراهيم وحيد بجوار مركز شباب الصوالح مركز فاقوس

هايبر عامر شارع المكتبات

الإبراهيمة: معرض البرنسولي هايبر دنا الجلالية شارع اللواء عبدالعزيز شارع بورسعيد.

القنايات: معرض أهلا رمضان مدينة القنايات

ديرب نجم: هايبر المنار أمام مدرسة السويدي

معرض مواد غذائية بجوار سيرا للأدوات المنزلية شارع النصر

هايبر وان خلف مجلس المدينة

انخفاض أسعار السلع في معارض أهلا رمضان بمحافظة الشرقية

وشهدت أسعار السلع في معارض أهلا رمضان بمحافظة الشرقية انخفاضا مقارنة بأسعار السلع المعروضة في الخارج وجاءت الأسعار على النحو التالي

كيلو اللحم البرازيلي القطع المجمدة 178 جنيها.

كيلو اللحم البرازيلي المفروم 178 جنيها.

كيلو الكبده المجمدة البرازيلي 116 جنيها.

كيلو صدور الفراخ «البانيه» 230 جنيها.

كيلو لحم سوداني طازج 200 جنيه.

كيلو كبده طازجة 210 جنيهات.

الزيت 800 مللي جرام بسعر 58 جنيها

الخل 12 جنيها

كيلو سمن فيرن 90 جنيها

شاي العروسة حجم صغير 7 جنيهات - شاي العروسة 250 جراما بـ39 جنيها

كيلو الأرز كسر 7% 15 جنيهًا

كيلو مكرونة سائب 19 جنيهًا

كيلو فول بلدي 30 جنيها

كيلو فول مدشوش 26 جنيها

كيلو لوبيا 40 جنيها

كيلو فاصوليا 40 جنيها

كيلو عدس أصفر 38 جنيها، كيلو عدس بالجبة 38 جنيها

البلح 25 جنيه، الحلبة 24 جنيها، الكاركاديه 124 و160 جنيها، العرقسوس 60 جنيها، التمر الهندي 15 جنيها، كيلو السوداني 50 جنيها

الزبيب تتراوح الأسعار بين 40 و60 و80 جنيها

جوز الهند تتراوح الأسعار بين 80 و100 جنيه والبندق من غير قشر بسعر 289 جنيها، والبندق بقشره بسعر 140 جنيها، اللوز 280 جنيها، وعين الجمل 250 جنيها

وعين الجمل العادي بقشره 148 جنيها, وقمر الدين 18 جنيها

فلفل ألوان 25 جنيها وخيار 10 جنيهات والطماطم كيلو ونص بالعشرة، وبطاطس كيلو ونص بالعشرة، بروكلي 12 جنيها.