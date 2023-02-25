إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسوان

أصيب 6 أشخاص، اليوم، في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، بطريق بلانة - أدندان التابع لمركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان.

تصادم سيارتين ميكروباص وملاكي

وتلقى مرفق إسعاف أسوان من غرفة عمليات محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص وأخرى ملاكى، بطريق بلانة - أدندان التابع لمركز نصرالنوبة شمال المحافظة، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقي العلاج اللازم.

أسماء مصابي حادث أسوان

وبحسب مرفق إسعاف أسوان أن أسماء المصابين في حادث أسوان هم: فتحية محمود محمد، 54 عاما، وعلي محمد جمال، 18 عاما، ومحمد زين الدين محمد، 32 عاما، وعائشة سعد الدين محمد، 30 عاما، ونايل ثابت عز الدين، 19 عاما، وموسى أحمد محمود، 18 عاما.

وحرر المحضر، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ورفع آثاره من الطريق لتسيير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.