مصرع شاب سقط من الطابق الرابع في ظروف غامضة بالقاهرة الجديدة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض سقوط مراهق من الطابق الرابع ووفاته في الحال، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التحفظ على والد المتوفي وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها والتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط منطقة الواقعة، واستدعاء باقي أسرة المتوفى لسماع أقوالها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الأول إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول جثة شاب يدعى «محمد. م» مواليد 2005 بادعاء سقوط من علو، وبالانتقال والفحص تبين أنه مصاب بكسور في جميع أنحاء الجسم وكسر بالجمحمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

العقوبة القانونية

قال المحامي محمد كساب الخبير القانوني، إن هذه الواقعة من المتوقع أن تكون ضرب أفضى إلى موت إذا ثبت تهمة الأب، فيعاقب وفقًا للمادة 236 من قانون العقوبات نصت على أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.