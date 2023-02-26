‎كتاب «مفاتيح المستقبل» أحدث إصدارات المركز القومي للترجمة

‎صدرت حديثًا عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي الطبعة العربية من كتاب «مفاتيح المستقبل: لنعيد معا ابتكار المجتمع و الاقتصاد و العلم» ‎الكتاب من تأليف جان ستون ومن تقديم جاك أتالي ومن ترجمة محمد سيف.

و‎في عرض مختصر بقلم المترجم محمد سيف: «يقدم هذا الكتاب، كما يقول جاك أتالي في استهلاله له، تحليلا مبتكرًا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية الوحشية التي وسمت هذه السنوات الأخيرةـ لذا يمثل فهم العوامل التي تقف وراء هذه التطورات، ودينامياتها، تهيئة لا غنى عنها للتفكير في مستقبلنا، ولتحديد شروط التجديد. فنحن نشهد عالمًا يموت وآخر بصدد أن يولد».‎

وأكمل: «نحن نمر الآن بمرحلة تثير الحماس وتخيف في آن واحد. فهي تثير الحماس، لأنه من المؤثر معايشة تحول لا يحدث إلا كل ثلاثمائة إلى خمسمائة عام في التاريخ الإنساني (كما يقول المؤلف). ومخيفة، لأن خسارة المعالم المألوفة، وتدمير بيئتها المعتادة وعملها، من شأنه أن يدفع بالعديد من الأشخاص نحو اليأس أو العنف. لكونها بمثابة قفزة في المجهول.»

الكتاب يعرض أزمة الرأسمالية

‎الكتاب يعرض التغيرات المجتمعية والثقافية التي مرت بها الإنسانية مع تعقد أزمة الرأسمالية في مرحلتها المتوحشة، كما يعالج بعض قضايا الاقتصاد العالمي الراهن، عبر تحليل لإشكاليات مفاهيم الحداثة وما بعد الحداثة، وقراءة لتواريخ العلوم والفلسفة التي صاحبت تلك الحقب.‎

الكتاب يتحدث عن أزمات الحداثة

الكتاب يتحدث عن دور الدولة، وضرورة إعادة تعريفها لإحلال العدالة للجميع، وعن أزمة المجتمع الرأسمالي، التي توجتها نتائج القروض المشتقة في 2008، وأزمات الحداثة وما بعد الحداثة، وصولا إلى ما نحن فيه الآن، ويعرض مفاتيح الحل، التي تقدمها منجزات العقل البشري في جميع المجالات، وتجعلنا نمعن النظر في ضرورة تغيير أنماط حياتنا وأنماط الإنتاج القائمة، بمساعدة المفاتيح التي قدمها لإفساح الطريق أمام المستقبل