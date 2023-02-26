وصول المتهمين بقتل الطفلة «جنى» ببولاق الدكرور لحضور جلسة محاكمتهم

وصل إلى محكمة جنايات الجيزة، قبل قليل، المتهمين الـ4 بقتل الطفلة المجني عليها «جنى» في منطقة بولاق الدكرور، وإخفاء جثتها داخل غرفة صرف صحي في منطقة كرداسة، كما وصلت أسر المتهمين لحضور جلسة محاكمتهم.

وانتهت النيابة العامة، من التحقيق مع المتهمين الأربعة في القضية وهم «مصطفى. ف»، 20 عامًا، طالب بكلية الحقوق جامعة القاهرة، و«محمد. ع»، 16 عامًا، حاصل على الإعدادية، و«محمود. ع»، 28 عامًا، عامل، و«عبدالعزيز. ف»، 23 عامًا، عامل، ووجهت لهم النيابة تهمة قتل الطفلة المجني عليها «جنى. ع»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وحسب تحقيقات النيابة العامة أيضًا، تبيّن أنّ المتهمين قتلوا الطفلة المجني عليها «جنى. ع» بعد أن استدرجوها من أمام منزلها الكائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أنّ المتهمين الأول والثاني اختارا المسكن الذي يقطن فيه أحدهما «الأول» بعد أن أعدا عدتهما لارتكاب جريمتهما، وانتظروا عودة المجني عليها «جنى»، إلى منزلها واستدرجوها إلى منزل المتهم الأول.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة، بأنّ المتهمين الأول والثاني تخلصا من الطفلة المجني عليها، وساعدهما المتهمان الثالث والرابع في إخفاء معالم جريمتهم داخل غرفة بالصرف الصحي في منطقة كرداسة، ولم يبلغا عن الجريمة التي اقترفوها في حق الضحية.