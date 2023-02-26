جامعة سلمان تنظم برنامجا تدريبيا للمهندسين العاملين بجنوب سيناء

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية قيام الجامعات بدورها المجتمعي لخدمة المجتمع المُحيط بها، وبناء وتعزيز قدرات أفراد الجهاز الإداري، لتطوير العمل بمختلف المؤسسات، وذلك في إطار بناء «الجمهورية الجديدة».

وتنفيذًا لهذه التوجيهات، نظمت جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ برئاسة د. أشرف حسين رئيس الجامعة، برنامجًا تدريبيًا بعنوان «البرنامج التطبيقي على أساسيات إدارة المشروعات»، والذي أقيم لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 21 - 23 فبراير الجاري.

تدريب 30 مهندسا من العاملين بمحافظة جنوب سيناء

وخلال تلك الفترة، تم تدريب 30 مهندسًا من العاملين بمحافظة جنوب سيناء؛ بهدف بناء القدرات الإدارية والرقمية للعاملين في المحافظة، وتمكينهم من تنفيذ وإدارة المشروعات على المدى القصير والمتوسط من خلال استخدام الموارد المُتاحة وترشيد الإنفاق، ما يُساهم في تحقيق الإدارة المُستدامة للموارد.

دور جامعة الملك سلمان الدولية المجتمعي

ويأتي البرنامج التدريبي في إطار التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة جنوب سيناء، وتماشيًا مع دور جامعة الملك سلمان الدولية المجتمعي لخدمة المجتمع وتنمية البيئة المُحيطة بها.