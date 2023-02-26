محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات الخدمية ومركز التنمية الشبابية

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الأحد، عددا من المشروعات الخدمية الجاري إنشائها غرب وشرق مدينة كفر الشيخ، موجها بإزالة الإشغالات، وذلك بحضور المهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد الدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والدكتور محمود زهران، مدير جهاز النظافة.

إنشاء مركز التنمية الشبابية على 5 أفدنة

وتفقد المحافظ، الأعمال الجارية بمركز التنمية الشبابية المجاور لطريق «كفر الشيخ - سخا»، على 5 أفدنة شرق مدينة كفر الشيخ بحي سخا، والذي سيضم عددا من المنشآت الرياضية، وعدد من الكافتيريات توفر كل احتياجات المترددين على المركز، ومبنى إداري، وعدد من الأبنية، ودورات مياه، وملعب سباحة أوليمبي، ومبنى لتغيير الملابس، وملاعب بادل كورت، ومبنى أنشطة، وملاعب تنس أرضي، ومدرجات، وملعبين أكريليك متعدد، وبوابات ومداخل، وقاعة احتفالات، وجيم، وملعبين كرة قدم خماسي، ومبنى أنشطة، ومبنى تغيير ملابس.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية في توسعة طريق الموقف العمومي باقتطاع الجزء المقابل لكوبري القنطرة المعدني الجديد، من سور إدارة المرور، لتيسير الحركة المرورية، للسيارات القادمة عبر المدخل الشرقي للمحافظة من جهة المحلة والحامول وبلطيم وقرى مركز كفر الشيخ، لموقف كفر الشيخ لشارع عبدالهادي راضي، لوسط مدينة كفر الشيخ، وإنهاء مشكلة التكدس المروري والزحام بمنطقة القنطرة البيضاء، والموقف العمومي، وموقف كفر الشيخ العمومي.

والتقى المحافظ، بعدد من المواطنين خلال جولته التفقدية، مكلفا بسرعة الاستجابة لطلباتهم، كما تفقد عددا من الميادين، مشددا على إزالة الإشغالات بين جانبي الطريق، كما تفقد عددا من الشوارع بحي المحافظة، والأعمال الجارية بالطريق الموازي لشريط السكة الحديد.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، عددا من الأعمال الجارية لتوسعة الطرق ورصف الشوارع الداخلية والرئيسية غرب وشرق العاصمة، واستكمال المحاور لربط شرق غرب العاصمة، وربط غرب العاصمة بروافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - طنطا»، و«كفر الشيخ - المحلة»، «كفر الشيخ - بلطيم»، وطريق أبو عمر، لتيسير الحركة المرورية على الطريق بسهولة ويُسر.

إزالة الأتربة والتراكمات بالشوارع

وأعطى المحافظ تعليماته، بإزالة الأتربة والتراكمات المجاورة لشريط السكة الحديد المجاور لحي المحافظة، مع الانتهاء من الطريق الجديد المجاور لشريط السكة الحديد ومحطة قطار الملك فؤاد، وزراعة أعمدة إنارة جيدة بالطريق، كما وجّه بزراعة الأشجار بالمنطقة ما بين ميدان الملك عبدالله «النسر» حتى الحديقة المركزية المجانية المجاورة لموقف كفر الشيخ الجديد.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، أيضا، موقع إنشاء كوبري سخا العلوي، المار أعلى السكة الحديد، والأعمال الجارية من رصف امتداد طريق صبري القاضي المار بسوق الجملة، والمجمع السكني الجديد، متجها لقرية محلة موسى من جهة، ولحي سخا من الجهة المقابلة، كما تفقد محور «أبو عمر - كفر عسكر - المحلة - رافد بلطيم - الطريق الدائري الشرقي»، وإقامة محطة وقود على هذا الطريق، وتفقد كوبري المرور بمدخل المدينة الشرقي ومجمع المواقف.