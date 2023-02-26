أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم بمحلات الصاغة وأسواق المال

كشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق في الغرفة التجارية بالقاهرة، عن سعر جرام الذهب عيار 21 وباقي الأعيرة خلال منتصف تعاملات اليوم في محلات الصاغة وأسواق المال، إذ وصل سعر جرام عيار 21 إلى 1680 جنيها للشراء، وبلغ سعر الجنيه الذهب 13440 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأحد في مصر:

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضح سكرتير شعبة الذهب السابق لـ«الوطن»، أنّ سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 1670 جنيها للبيع و1680 للشراء.

ووصل سعر عيار 24 نحو 1909 جنيهات للبيع و1920 جنيهًا للشراء.

وبلغ عيار 22 إلى 1750 جنيها للبيع و1760 جنيهًا للشراء.

عيار 18 سجل 1431 جنيهًا للبيع و1440 جنيهًا للشراء.

وصل عيار 14 إلى 1113 جنيهًا للبيع، و1120 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر عيار الذهب عيار 12 نحو 954 جنيهًا للبيع، و960 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وأشار إلى أن سعر الجنيه الذهب سجل 13360 جنيه للبيع، و13440 جنيها للشراء، فيما سجل سعر الأونصة 59357 جنيهًا للبيع، و59712 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر كيلو الذهب مليون و908 ألفا و571 جنيها للبيع، ومليون و920 ألفا للشراء.

متوسط أسعار الذهب بأسواق المال

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم، بأسواق المال كما يلي:

- عيار 24 وصل إلى 58.27 دولار أمريكي بما يعادل 1779 جنيها.

- عيار 22 وصل إلى 53.41 دولار أمريكي أي نحو 1630 جنيها.

- عيار 21 وصل إلى 50.99 دولار أمريكي أي نحو 1556 جنيها.

- عيار 18 وصل إلى 43.70 دولار أمريكي بما يعادل 1334 جنيهًا.

- عيار 14 وصل لسعر 33.99 دولار أمريكي، أي نحو 1037 جنيهًا.

- عيار 12 وصل لسعر 29.14 دولار أمريكي بما يعادل 889.26 جنيه.

- عيار 9 وصل لسعر 21.85 دولار أمريكي بما يعادل 666.95 جنيه.

- أسعار أوقية الذهب سجلت 1,812 دولار أمريكي أي نحو 55312 جنيها.

- أسعار الجنيه الذهب وصلت لـ407.90 دولار أمريكي أي نحو 12450 جنيها.

- أسعار كيلو الذهب وصلت لـ58,270 دولار أمريكي أي نحو مليون و778 ألفًا و516 جنيها.