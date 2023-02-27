«ماجي» صاحبة أول عيادة في مصر متخصصة لذوي الهمم: ضحكتهم بالدنيا

تقف وسط عيادتها الخاصة، مرتدية البالطو الأبيض ويكسو ملامح وجهها ابتسامة جميلة ونظرة حانية توجهها للطفل الماكث أمامها، حبها واهتمامها بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، جعلها تهتم بجميع تفاصيلهم، لكنها لم تتوقع يوما أنها سوف تتخصص في علاجهم، إلا أن الصدفة قادتها للتخصص في طب الأسنان للرعاية الخاصة، لتصبح صاحبة أول عيادة متخصصة في مصر لذوي الهمم في علاج الأسنان.

بداية الاهتمام بعلاج أسنان ذوي الهمم

حينما كانت الدكتورة ماجي هاني، طالبة بكلية الطب، تشترك دائما في القوافل الطبية لمساعدة غير القادرين مجانا، إلى أن جذب انظارها الأطفال من ذوي الهمم يشكون من أسنانهم ولا يستطيع أحد مساعدتهم، وذلك لعدم تخصصهم في علاجهم، «كنت بطلع القوافل الخيرية وكان لما بيجي حد من ذوي الهمم يشتكي من وجع أسنانه الدكتور يعتذرله ويقوله انا مش دارس معرفش اتعامل معاك» حسب تعبيرها.

منذ ذلك الوقت، قررت «ماجي» أن تكون هي العون لهؤلاء الفئة التي طالما أحبتهم وأحبت التعامل معهم، «من وقتها وقولت ليه مساعدهمش انا ما دام في ايدي المساعدة وبقيت أدور أبحث عن ازاي الأولاد دول بيتعالجوا وفين وايه المطلوب في العلاج» هكذا عبرت خلال حديثها مع «الوطن».

أول عيادة متخصصة في مصر

على مدار السنوات، افتتحت الدكتورة ماجي هاني، أخصائي طب أسنان للرعاية الخاصة، عيادتها الخاصة «special care dentist» لتصبح أول عيادة في مصر متخصصة لعلاج ذوي الهمم بمختلف الإعاقات، «قبل ما أبدء في العلاج لازم أشوف الطفل إذا كان محتاج تأهيل نفسي أول لا عشان ميخافش من الحركة حواليه» وفق تعبيرها.

«العيادة تصميمها مختلف عن العيادات التانية، من حيث الإضاءة ووضع الأثاث بيكون مختلف، عشان أدي للمريض مساحته، وفي حالات تاخد حوالي 3 شهور تأهيل نفسي قبل علاج الأسنان» حسب ما ذكرته «ماجي»، مشيرة إلى أن قبل بدء العلاج مع الأطفال لابد من تعريفه على الأدوات المستخدمة خاصة أنه مدرك لما يدور حوله.

الكشف المستر على الأطفال ذوي الهمم، هي أمنية الدكتورة ماجي في تنفيذها من قبل الأباء، خاصة أن هؤلاء الفئة لا تدرك كيفية التعبير عن الوجع الذي يشعرون به، «لازم الكشف الدائم على الأطفال والأهل ميستنوش أن تظهر أعراض ورم أوغيره عليهم، خاصة أن الوجع والألم بالنسبة ليهم شيء طبيعي وممكن يحسوا أنهم مولودين به».