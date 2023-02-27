موعد عودة الكهرباء بعد انقطاعها اليوم عن 10 مناطق في الإسكندرية

أعلنت شركة كهرباء الإسكندرية انقطاع التيار عن 10 مناطق كبرى في المحافظة لمدة 3 ساعات، من التاسعة صباحا حتى منتصف ظهر اليوم، بسبب أعمال الصيانة، وذلك في 3 مناطق بشرق الإسكندرية و7 مناطق في وسط وغرب المدينة.

وبحسب بيان شركة توزيع كهرباء الإسكندرية، فإن موعد عودة الكهرباء بشكل طبيعي سيكون منتصف ظهر اليوم، وفي حال أي مشكلة أو استمرار لانقطاع الكهرباء في المناطق المعلن العودة بها، عليهم الاتصال على الخط الساخن 121 لإصلاح أي عطل مستمر.

أماكن انقطاع الكهرباء شرق الإسكندرية

وأشارت الشركة أن أماكن انقطاع الكهرباء تمثلت في:

- الراس السوداء : حوض 10.

- سابا باشا : جليم 3.

- باكوس: أمام مكتب صحة «دنا» في أرض الخواجة.

أماكن انقطاع الكهرباء وسط وغرب الإسكندرية

وتمثلت أماكن انقطاع الكهرباء وسط وغرب الإسكندرية في:

- الإبراهيمية: عمر لطفي أمام ترام سبورتنج.

- محرم بك: خلف شيكوريل.

- الغرفة التجارية بمحطة الرمل.

- القباري: مساكن الورديان.

- الهانوفيل: المصرية للمنتجات المعدنية «أم زغيو».

- العامرية: وحدة صحة الأسرة.

- برج العرب: لطفي السيد.