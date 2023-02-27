التصريح بدفن فتاة وشخص لقيا مصرعهما في حادثين بالقليوبية

صرّحت جهات التحقيق في القليوبية بدفن جثتي فتاة وشخص لقيا مصرعهما في حادثين منفصلين، حيث سقطت الفتاة من الدور الرابع أثناء نشر الملابس، والثاني صدمته سيارة مسرعه وفرت هاربة على الطريق الزراعي بمدينة طوخ، وطلبت جهات التحقيق سرعة ضبط السيارة المتسببة في الحادث وتحريات المباحث حول الواقعتين.

مصرع فتاة في بنها كانت تنشر الملابس

وكشفت التحقيقات في الواقعة الأولى مصرع فتاة بمدينة بنها إثر سقوطها من علو، وتبين أن الواقعة شهدتها منطقة شارع الموقف الجديد بمدينة بنها حيث سقطت الفتاة من بلكونة شقتها بالطابق الرابع، ما تسبب فى إصابتها بكسور متفرقة بالجسم، ونزيف داخلى بالمخ أدى ذلك إلى وفاتها في الحال بعد أن سقطت علي حجر في الشارع، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام، والتحفظ عليها وصرحت جهات التحقيق بالدفن.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان بنها، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بوفاة فتاة إثر سقوطها من بلكونة شقتها بالطابق الرابع بعقار بشارع الموقف الجديد دائرة القسم.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط «ا م»، 16 سنة، طالبة بالصف الثاني الثانوي، حيث اختل توازنها أثناء نشر الغسيل، وسقطت من بلكونة شقتها فى الطابق الرابع على حجر اسفل العقار، ما أسفر عن وفاتها فى الحال، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام وصرحت جهات التحقيق بالدفن.

مصرع شخص أثناء عبور الطريق الزراعي بطوخ

وفي طوخ، لقي شخص مصرعه صدمته سيارة مسرعة أثناء عبور طريق بنها القاهرة الزراعي عند مدينة طوخ، وفرت السيارة هاربة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث وسرعة ضبط السيارة المتسببة في الحادث وقائدها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد تامر موسى حنفي، مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ بمصرع «عصام . ح . ح»، 57 سنة، مقيم بمدينة طوخ، وذلك أثناء عبوره الطريق الزراعي، بعدما صدمته سيارة مسرعة.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارة إسعاف، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وجاري البحث عن السيارة المتسببة في الحادث.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وحُرر محضر بالواقعة، وصرّحت جهات التحقيق بدفن الجثة.