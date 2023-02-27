مستشار بوزارة التضامن: الجمعيات الأهلية تحولت إلى شريك أساسي بعد 2014

قال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إن المقصود بالعدالة بوجه عام هي إعطاء كل ذي حق حقه، وبالتالي فما تقدمه الدولة من خدمات للمواطن يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال عدالة التوزيع والوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجا، وهو حق للمواطن وليس من أنواع الإحسان.

القيادة السياسية تؤكد على حق المواطنين الأكثر احتياجا على الدولة

وأضاف هاشم في حوار مع الإعلامية أية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن الرئيس السيسي دائمًا ما يشير في خطاباته إلى حق المواطنين الأكثر احتياجا على الدولة، مشيرًا إلى أن تقديم الخدمات ترتبط بالعدالة الاجتماعية سواء من خلال العدالة بالتوزيع الجغرافي، وتوزيع الجمعيات الأهلية على مختلف المناطق على مستوى الجمهورية خاصة بالمناطق الأكثر احتياجا.

الجمعيات الأهلية بدأت عملها بالقرن التاسع عشر

وأشار مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إلى أن الجمعيات الأهلية تقوم بعملها منذ القرن التاسع عشر وحتى في أوروبا، وكانت تختص بالأعمال الخيرية، وتقديم الخدمات للمهاجرين من الدول الأفريقية والآسيوية إلى أوروبا، وتقديم رعاية اجتماعية لهم، لكن مع بداية القرن العشرين بدأ التوسع بأعمال الجمعيات الأهلية من أدوار الرعاية الاجتماعية إلى أدوار الحماية الاجتماعية وتنمية المجتمع.

وتابع أنه بحسب قانون 132 لسنة 64 الخاص بالجمعيات الأهلية أصبحت الجمعيات الأهلية الذراع التنموي لوزارة الشئون الاجتماعية، ثم تحولت إلى شريك أساسي، فبعد عام 2014 حدث تحول كبير في عمل الجمعيات الأهلية ولكن بوجه عام أصبحت الجمعيات الأهلية وفلسفتها تقوم بسد الثغرات بأداء الحكومة.