9 مراكز لخدمة عملاء شركة «مياه أسيوط».. شحن عدادات واستقبال شكاوى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أماكن مراكز خدمة العملاء التسعة المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة، والتي تعمل لتوفير الخدمات للمواطنين بمختلف أشكالها.

خدمات متنوعة

وقال المهندس على الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن الشركة تضم 9 مراكز لخدمة العملاء بمدن أسيوط، والقوصية، وصدفا، وأبوتيج، وساحل سليم، والغنايم، وديروط، ومنفلوط، ومركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

وأوضح، أن مراكز خدمة العملاء بإمكانها شحن عدادات المياه، إضافة إلى توافر منافذ فوري لشحن عدادت المياه بصفة إلكترونية مميكنة، وإتمام الإجراءات الخاصة بتركيب عدادات جديد أو فصل وحدات أو إضافة وحدات، وعمل فحص للعدادات العاطلة ، وابرام تعاقدات جديدة لعدادات المياه سواء كانت كودي أو تنظيمي، واستخراج شهادات بيان خدمات المياه والصرف الصحي.

استقبال شكاوى المواطنين

وأضاف رئيس الشركة، أن المراكز على اتم الاستعداد لاستقبال شكاوى العملاء والتوحه إلى حلها في إطار هوية موحدة على مستوى الشركة، مشيدا بكفاءة مراكز خدمة العملاء المزودة بأحدث البرامج من حيث استقبال العملاء، وتنظيم دخولهم وميكنة البيانات على الأجهزة حفاظا على حق العميل وتقنين وضعه بصفه قانونيه تضمن محاسبته وفق اللوائح المعمول بها تحت توجهات الشركة القابضة.