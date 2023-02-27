عرض المتهم بقتل شاب وإصابة شقيقه في حدائق القبة على الطب الطب الشرعي

قررت النيابة العامة عرض المتهم بقتل شاب وإصابة شقيقه إثر إصابتهما بطلق خرطوش بسبب خلافات مالية، على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بأنواعها المختلفة من عدمه، لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، وكلفت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب، كما استعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه، كما طلبت التقرير الفني الخاص بفحص السلاح المستخدم في الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة حدائق القبة بوصول شاب مصابين بطلقات خرطوش ووفاة أحدهما، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى محمد بدر الدين في العقد الثالث من العمر إثر إصابته بطلق خرطوش في الصدر، كما تمّ العثور على شقيق المجني عليه ويدعى شادي مصاب بطلق خرطوش وحالته حرجته ودخل غرفة الرعاية المركزة.

التحريات

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة متهمين بسبب خلافات مالية مع زوج شقيقة المجني عليهما، وعقب تقنين الإجراءات تمّ ضبط أحد المتهمين وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وأرشد عن السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الآخر الهارب.