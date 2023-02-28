شعبة الأدوات المنزلية: عروض على «الصيني» بمناسبة اقتراب عيد الأم

ينظر العديد من المواطنين تلك الفترة من كل عام لاستغلال العروض التي تقدم من جانب محال الأدوات المنزلية والسلاسل التجارية على «الصيني» ومستلزمات «المطبخ»، ما يزيد نسبة الإقبال في شهر مارس، خاصة من جانب المقبلين على الزواج.

انتظار المواطنين عروض عيد الأم

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة الأزهر قال تجار وأعضاء الغرف التجارية إن العديد من محال الأدوات المنزلية بدأت في تقديم عروض مخفضة على «الصيني» وذلك للاحتفال بعيد الأم، حيث تختلف العروض والأسعار من متجر إلى الآخر.

وقال حازم الرفاعي، عضو شعبة الأدوات المنزلية بالغرف التجارية، إن المواطنين ينتظرون عيد الأم كل عام لانتهاز فرصة العروض التي تقدمها بعض محال الأدوات المنزلية على «الصيني» ومستلزمات «المطبخ» ويكون الإقبال على الشراء من جانب المقبلين على الزواج، حيث يستغلون عروض عيد الأم ويقومون بشراء ما يحتاجونه بأسعار مخفضة، ما يزيد نسبة الإقبال على الشراء.

وأضاف الرفاعي أن العروض التي تقدمها بعض محال الأدوات المنزلية تختلف من محل إلى الآخر والإقبال على الشراء مستمر طوال العام ولكنه يزداد مع الاحتفال بعيد الأم وهناك بعض المحال يعرضون بضائعهم على مواقع التواصل الاجتماعي ليختارالمواطن ما يريد ويصله إلى باب منزله.

عروض على «الصيني» احتفالا بعيد الأم

ومن جانبه، قال يوسف البنا، مسؤول التوزيع في إحدى الشركات الموردة، إن طقم الصيني البورسلين 42 قطعة يبلغ سعره 4399 بدلا من 5399 جنيها وطقم توابل بورسلين 7 قطع 925 بدلا من 1015 جنيها وطقم عشاء بورسلين 5 قطع 2349 بدلا من 2549 جنيها، بينما يبلغ سعر الـ6 أكواب 199 بدلا من 290 جنيها والـ6 كاسات 125 بدلا من 190 جنيها.