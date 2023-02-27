الآلاف يشيعون رجل الأعمال رشاد عثمان في الإسكندرية «صور»

شيع أهالي الإسكندرية في مشهد مهيب جنازة رجل الأعمال الراحل رشاد عثمان، الذي يعد واحداً من أشهر الشخصيات من أبناء جهينة بمحافظة سوهاج والذي عاش أغلب سنوات حياتة منذ الصغر في محافظة الإسكندرية بمنطقة الورديان بمينا البصل غرب الإسكندرية.

وخرج الجثمان عقب الصلاة علي رجل الأعمال بجنازة رشاد عثمان من مسجد سعد الدين في الإسكندرية عقب صلاة العصر، مساء اليوم، وقدم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ العزاء لأبنائه النائب أشرف رشاد عثمان عضو مجلس النواب ومحمد رشاد عثمان عضو مجلس الشيوخ، كما حضر الجنازة غالبية مجلسي النواب والشيوخ من الإسكندرية وسوهاج والمحافظات الأخرى وقيادات حزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية إلى جانب المئات من كل الجهات الحكومية والتنفيذية على كافة المستويات.

الحزن يخيم على الإسكندرية

ومنذ إعلان وفاة رجل الأعمال والخير رشاد عثمان خيم الحزن على أهالى محافظة الإسكندرية حيث كان الراحل يتمتع بمحبة الجميع ومواقفة التى لا يستطيع أحد حصرها إلى جانب مؤسسة رشاد عثمان الخيرية التى ترعى 5000 أسرة رعاية كاملة ومساكن رشاد عثمان التي بناها منذ أواخر السبيعنات ومسجد رشاد عثمان ومواقفة في الوقوف مع الدولة في كل مناسابتها وإقامتة معارض السلع الغذائية المخفضة والمدعومة من شركاته، ما كان له أبلغ الأثر في انتشار حالة الحزن على فقدانه.

وكان الراحل رجل الأعمال رشاد عثمان أوصى أولادة باستمرار مسيرة العمل الخيرى، في الإسكندرية وخارجها حيث كان يساعد في أعمال الخير لأكثر من 5000 أسرة شهرياً وعلى مدار سنوات طويلة دون انقطاع.