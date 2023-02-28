«مصر أكتوبر»: سفراء التحدي قادرون على القيادة وسنعرض ذلك في الحوار الوطني

قال المهندس هيثم أمان مساعد رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون الشباب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حمَّل الجميع مسؤوليته تجاه ذوي الهمم خاصة بعد إطلاق مبادرة «قادرون باختلاف» وعلينا جميعًا بداية الجمهورية الجديدة بنظرة مختلفة لسفراء التحدي كما أطلق عليهم الحزب في منتدى «كلنا إنسان .. كلنا نستحق الحياة» التي أطلقتها أمانة التدريب والتثقيف بالتعاون مع أمانة القاهرة الجديدة والأكاديمية الأمريكية الكندية.

وأضاف «أمان» في تصريحات صحفية له بالأمس، أن سفراء التحدي جزء لا يتجزأ من المجتمع ولديهم طاقات وقدرات كبيرة وعلينا استغلالها في خدمة أنفسهم والمجتمع، لافتًا إلى أن أجندة الحزب لعام 2023 تضم تفعيل حملات خدمية توعوية لدمجهم في المجتمع، وحملات توعية لنبذ التنمر في كل شرائح المجتمع.

وأكد مساعد رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون الشباب، على أن ذوي الهمم لديهم طاقة إنتاجية كبيرة ويجب أن نراهم بشكل مختلف بعيدًا عن التعاطف معهم، مشيرًا إلى أن الحزب سيطرح العديد من الخطط في الحوار الوطني للمساعدة في دمج ذوي الهمم بالمجتمع ومعاونة عائلاتهم وتمكينهم من القيادة نظرًا لعدم قدرة أي شخص على عرض احتياجاتهم ومشكلاتهم بدلا عنهم، فنحن نؤمن بقدراتهم على التحدي والقيادة وسيظهر ذلك في قيادات الحزب قريبًا.