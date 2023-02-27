حبس المتهمين بغسل 40 مليون جنيه من المخدرات في مطروح 4 أيام

تجرى جهات التحقيق بمطروح تحقيقاتها في واقعة ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل تلك الواقعة فقد كانت البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة لتحقيق مكاسب مادية.

وعقب قيام رجال الشرطة بضبط المتهم، تبين قيامهم بالتريح وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أفعال الغسل بمبلغ (40 مليون جنيه تقريبًا).

قانوني يوضح العقوبة

ولكشف العقوبة طبقًا للقانون، أوضح محمود عبدالله المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد؛ بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.