«مصر الخير» لقناة الحياة: هدفنا تنمية الإنسان وتقديم الخدمات الإغاثية   

قال المهندس أحمد علي، المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إن 2023 هو العام الحادي عشر لإطلاق مبادرات الخير، لافتا إلى أن شعار المؤسسة هو تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية، وتعمل أيضا على تصدير البعد التنموي بجانب المساعدة الإغاثية المقدمة للمواطنين.

مجتمعات تنموية داخل القرى

وأوضح «سليمان»، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على قناة الحياة، أن المؤسسة تعمل على خلق مجتمعات تنموية داخل القرى من خلال المؤسسات والجمعيات الأهلية داخل المراكز والمدن، لافتا إلى أن حملة الإفطار المقدمة من المؤسسة تتضمن وجبات مطهية من خلال 60 مطبخا على مستوى الجمهورية تملكهم جمعيات شريكة وتعمل بمعايير وجودة محددة من قبل المؤسسة.

تحديث البيانات قبل الحملات

وأشار المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير إلى أن الوجبة الرمضانية متكاملة وتتضمن كل احتياجات الفرد، لافتا إلى أن المؤسسة تحدث من قواعد البيانات قبل إطلاق أي حملة للتأكد من وصول التبرع للأفراد والأسر الأكثر استحقاقا، ويتم التعاون مع الجمعيات الأهلية الموجودة داخل القرى في تحديد الأكثر احتياجا.

خيام الإفطار وجمع الأسر المصرية

وأكد أن المؤسسة تدعم خيام الإفطار، وتقدم خلالها أنشطة ثقافية وفنية بجانب الإفطار: «هدفنا الناس تقرب من بعض وتقضي وقت كويس مع بعض، وكمان بنقدم وجبة السحور للمستحق المصري، وقيمة التبرع لها 25 جنيها وتتضمن المكونات المتكاملة للمستحقين».