«الكهرباء»: ملتزمون بإعفاء الأندية ومراكز الشباب بنسبة 75% من الخدمة

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، وزارة الشباب بمخاطبة المديريات التابعة لها لإرسال إفادة لشركات الكهرباء ببيان بالهيئات الشبابية والرياضية المشهرة حتى تسري عليها الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء المنصوص عليه بقانوني الرياضة وتنظيم الهيئات الشبابية.

شركات الكهرباء

جاء ذلك خلال مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين درويش مرعى، ومحمد صلاح أبو هميلة، بشأن تعمد شركات الكهرباء عدم تطبيق الاعفاء القانوني المقرر بقانون الرياضة للأندية الرياضية ومراكز الشباب بنسبة 75% من مقابل فاتورة الكهرباء وتحملهم 25% فقط من الاستهلاك.

كما طالبت اللجنة من شركة الكهرباء إفادتها ببيان بالهيئات الشبابية والرياضية التي تتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في قانوني الرياضة وتنظيم الهيئات الشبابية.

وطالبت وزارة الشباب والرياضة أيضا بمخاطبة وزارة الاستثمار لتوضيح الفرق بين الأنشطة الاستثمارية والممارسة التي تقوم بها الهيئات الشبابية والرياضية، لتنمية مواردها لتحديد الأنشطة المعفاة عن غيرها التي لا يسري عليها حكم الإعفاءات المنصوص عليها في قانوني الرياضة وتنظيم الهيئات الشبابية.

وردا على موضوعي طلبي الإحاطة، أفاد ممثلا شركة الكهرباء أنه طبقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وقانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 واللذان تضمنت نصوصهما تمتُع الهيئات الرياضية والشبابية بإعفاءٍ نسبته 75% من مقابل استهلاك التيار الكهربائي.

وأكدت أن شركات توزيع الكهرباء تلتزم بما جاء بالقوانين المشار إليها من الإعفاء بنسبة 75% من قيمة استهلاك التيار الكهربائي على المقرات الإدارية للنوادي وعلى الأنشطة الرياضية (الملاعب الرياضية ما لم تكن تؤجر للغير مقابل مبالغ نقدية، أما الأنشطة غير الرياضية والتي تهدف للربح (صالة افراح/ مطعم/ كافيتريا/ قاعات اجتماعات تؤجر للغير/ صالونات مميزة تؤجر للغير) فتتم المحاسبة عليها بالأسعار المقررة حسب نوع كل نشاط دون التمتع بالتخفيض.

شركات توزيع الكهرباء لمراكز الشباب والنوادى

وتابعت: بناء على ذلك فقد تحملت شركات توزيع الكهرباء لمراكز الشباب والنوادى بمختلف المحافظات الجمهورية حوالى 189.5 مليون جنيه كإعفاء للهيئات الاهلية التابعة لمديريات الشباب والرياضة يخص منها حوالى 36.2 مليون جنيه لمراكز الشباب وحوالى 153.3 مليون جنيه للنوادي وذلك خلال العام المالى 2021/2022، أما بالنسبة للإعفاءات الممنوحة للنوادى ومراكز الشباب الواقعة بمنطقتى القناطر الخيرية ومدينة وقرى قليوب الواقعين في نطاق دائرة النائب/ درويش مرعى عضو مجلس النواب التي تحملتها شركتى شمال القاهرة وجنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.