الاحتفال بـ270 طفلا حفظوا القرآن في قرية «أعطو» بالمنيا

احتفل أهالي قرية أعطو بمركز بني مزار، في محافظة المنيا، بالفائزين في المسابقة السنوية للقرآن الكريم، وعددهم 270 طفلًا من الملتحقين بمدرسة التحفيظ التابعة لجمعية «عباد الرحمن»، من خلال تنظيم مسيرة جابت شوارع القرية حمل الفائزون خلالها المصاحف، وحرصوا على ارتداء زيًا موحدًا.

270 طفلا يحفظون القرآن الكريم

وقال الشيخ ربيع النحاس رئيس مجلس إدارة جمعية عباد الرحمن بقرية أعطو، في غرب مركز بني مزار، إن قوام مدرسة تحفيظ القرآن 2400 طالب، وجرى اختبار الملتحقين بالمدرسة، في جميع مستويات القرآن من الجزء الأول إلى الثلاثين وفاز 270 طفلًا بالمراكز الأولى.

وأضاف «النحاس»، أنه في كل عام يتم الاحتفال بفوز الحفظة من خلال تنظيم مسيرة تجوب القرية تشجيعا لهم، لافتًا إلى أن القرية شهدت مشهد مبهج أثناء أداء اختبارات المسابقة السنوية، حيث تم تجميع حفظة القرآن الكريم من الأطفال، وأعمارهم تتراوح بين 5 و10 سنوات، وحرصوا على توحيد الزي، ارتدى الأطفال من الذكور الجلباب الأبيض والعمامة الحمراء التي يرتديها رجال الأزهر الشريف، فيما ارتدت البنات الإسدال.

مسيرة للحفظة في شوارع قرية أعطو

وقال الشيخ أحمد محمد فهمي، المشرف العام على الجمعية، إن أولياء أمور الأطفال يحرصون على حضور هذة الفاعلية، التي كانت أشبه بحفل زفاف جماعي، رغبة منهم في تشجيع أبنائهم على الاستمرار والمداومة في حفظ القرآن الكريم، الذي يغرس فيهم مكارم الأخلاق، كما تواجد الآباء والأمهات مع ابنائهم أثناء انعقاد لجان اختبارات مسابقة القرآن الكريم التي تقام بشكل سنوي منذ 15 عامًا.

وجاب عشرات الأطفال من حفظة القرآن الكريم، شوارع قرية أعطو التابعة لمركز بني مزار، في إشارة لفخرهم واعتزازهم بالمشاركة في مسابقة لحفظ القرآن الكريم تلاوة وتجويدا.

وللعام الخامس عشر على التوالي، تقام مسابقة المرحوم الحاج رفعت بدري، لحفظ القرآن الكريم في قرية أعطو بمركز بني مزار، حيث تعقد سنويا على مستوى محافظة المنيا، تحت إشراف مديرية الأوقاف والأزهر الشريف.