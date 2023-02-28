هزة أرضية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر تضرب «سولاويسي» الإندونيسية

ضربت هزة أرضية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر «جزيرة سولاويسي» الإندونيسية، وأشار مركز «رصد الزلازل الاورومتوسطي»، إلى أن البؤرة وقعت على عمق 16 كم.

بؤرة الهزة الأرضية وقعت على بعد 404 كيلومترات

وأشار «الزلازل الأورومتوسطي»، إلى أن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على بعد 404 كيلومترات بين الشرق والجنوب الشرقي من «بالو» و105 كم شمال «كنداري».

وفجر أمس الاثنين، ضربت هزة أرضية بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، إندونيسيا على عمق 12 كيلومترا، وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن البؤرة وقعت على بعد 101 كيلومتر من مدينة «بالو» بجزيرة سولاويسي.