رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

هزة أرضية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر تضرب «سولاويسي» الإندونيسية

كتب:

حسن رمضان
05:50 ص | الثلاثاء 28 فبراير 2023
قراءات الزلزال-صورة أرشيفية

قراءات الزلزال-صورة أرشيفية

ضربت هزة أرضية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر «جزيرة سولاويسي» الإندونيسية، وأشار مركز «رصد الزلازل الاورومتوسطي»، إلى أن البؤرة وقعت على عمق 16 كم.

بؤرة الهزة الأرضية وقعت على بعد 404 كيلومترات

وأشار «الزلازل الأورومتوسطي»، إلى أن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على بعد 404 كيلومترات بين الشرق والجنوب الشرقي من «بالو» و105 كم شمال «كنداري».

وفجر أمس الاثنين، ضربت هزة أرضية بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، إندونيسيا على عمق 12 كيلومترا، وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن البؤرة وقعت على بعد 101 كيلومتر من مدينة «بالو» بجزيرة سولاويسي.

 

اقرأ المزيد:

زلزال بقوة 7 ريختر يضرب إندونيسيا وشمال الفلبين

عاجل.. زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب إندونيسيا

عاجل.. زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب إندونيسيا ومخاوف من تسونامي

زلزال إندونيسيا على عمق 12 كيلومترا وقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر
بقلم حسن رمضان