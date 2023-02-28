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هزة أرضية بقوة 3.7 درجة تضرب جنوب «جزيرة جاوة» الإندونيسية

كتب:

حسن رمضان
06:55 ص | الثلاثاء 28 فبراير 2023
قراءات الزلزال-صورة أرشيفية

قراءات الزلزال-صورة أرشيفية

ضربت هزة أرضية بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر جنوب «جزيرة جاوة» الإندونيسية، على عمق  50  كم تحت سطح الأرض.

بؤرة الهزة الأرضية

وأشارت بيانات نشرها مركز «رصد الزلازل الاورومتوسطي»، إلى أن بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت جنوب «جزيرة جاوة» الإندونيسية وقعت على مسافة 138 كم جنوب  «جمبر».

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، سجل مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي» هزة أرضية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، ضربت «جزيرة سولاويسي» الإندونيسية، على عمق 16 كيلو متر.

 

 

 

 

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