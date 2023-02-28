عاجل.. الحكومة: 73% من العاملات يرون أنّ مشاركتهن في مصروف المنزل «ضرورة»

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، عن نتائج استطلاع رأي عام أجراه مركز دراسات وبحوث الرأي العام، التابع له، بشأن مساهمة المرأة العاملة في «مصروف البيت»، وهو الاستطلاع الذي انتهى إلى موافقة «الأكثرية» على تلك المساهمة، وكان العدد الأكبر من الموافقين من الإناث، وذلك بحسب نتائج استطلاع الرأي العام، الذي شاركت فيه عينة من مختلف محافظات الجمهورية قوامها نحو 1027 من المواطنين الأكثر من 18 عاما، من خلال عينة عشوائية بالاتصال الهاتفي.

%25 من المصريين يرفضون مساهمة المرأة في «مصروف البيت»

ويتفق نحو 6 من كل 10 رجال وسيدات على ضرورة مساهمة «المرأة العاملة» في «المصروفات المنزلية»، مع رفض قاطع لنحو «ربع المصريين» لهذا الأمر، وذلك بحسب نتائج استطلاع الرأي العام الذي كشف عنه «معلومات الوزراء» في نشرة صادرة عنه صباح اليوم.

أكثرية الداعمين للمشاركة في مصروف المنزل سيدات

وانتهى استطلاع الرأي العام ذاته، إلى أنّ 7 من 10 سيدات عاملات يرون أنّ مساهمتهن في مصروفات المنزل أصبحت ضرورية بنسبة 73.4%، مقابل نحو 5 من كل 10 ذكور، بنسبة 57.7%، كما جاءت نتائج «الاستطلاع».

نسب رفض مشاركة المرأة في مصروفات المنزل

ويرفض 3 من كل 10 ذكور مشاركة المرأة في مصروفات المنزل بنسبة 33.7 %، مقابل نحو سيدتين من كل 10 إناث، بنسبة 17.2%.

وربط 6.7% من المشاركين في العينة، مساهمة السيدة في مصروفات المنزل بعدة شروط، بينها ضرورة أن يكون دخل الزوج ضعيفا، لتشارك المرأة في دعم زوجها وأسرتها.

الفئات الأكثر موافقة على «مساهمة السيدات»

وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في نشرته الصادرة اليوم، أنّ المشروعات التعليمية والاقتصادية الأقل والفئات العمرية الأكبر سنا «30 عاما فأكثر»، هم أكثر من يرون حتمية مشاركة المرأة العاملة في مصروفات المنزل.