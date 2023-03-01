سقوط عصابة سرقة حقائب السيدات بالتجمع.. «بيخطفوها بعربية ويهربوا»

«كنا محتاجين الفلوس وفكرنا إحنا الاتنين ناخد العربية ونخطف شنط الستات وهي ماشية في الشوارع»، بهذه الكلمات بدأ المتهمان بتكوين تشكيل عصابي لسرقة حقائب السيدات في منطقة التجمع، اعترافاتهما أمام جهات التحقيق، بعدما نجحت الأجهزة الأمنية في القبض عليهما.

طريقة سرقة حقائب السيدات

قال أحد المتهمين خلال جلسة التحقيق التي أجريت معهما: «بنركب إحنا الاتنين العربية هو سايق وأنا قاعد جنبه وفاتح الشباك ونستنى أي ست شايلة شنطة ومسكاها من ناحيتنا، فبنروح على طول خاطفين الشنطة»، موضحاَ أنهما يقوما بالهرب سريعاً بعد خطف الحقائب حتى لا ينكشف أمرهما.

تكرار السرقة بنفس الأسلوب

وأضاف المتهم أثناء جلسة التحقيق: «كررنا نفس الأسلوب في خطف شنط الستات حوالي 3 مرات قبل ما يتقبض علينا، وإحنا لجأنا لكدة لأننا كنا محتاجين الفلوس»، مشيراً إلى أن السيارة المرتكب بها وقائع السرقة هي ملك والد صديقهما.

القبض على المتهمين

وأعلنت وزارة الداخلية أول أمس الاثنين القبض على المتهمين بتكوين تشكيل عصابي متخصص في سرقة حقائب السيارات بالتجمع، واتضح أنهما مقيمان في منطقة البساتين، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية المنتظرة

أما عن العقوبة القانونية المتوقع توقيعها على المتهمين بسرقة حقائب السيدات، يقول المحامي محمد ثابت، إنه سيُطبق عليهما ما نصت عليه المادتان أرقام 317 و318 من قانون العقوبات، والتي تصل إلى الحبس لعدم اقتران جريمة السرقة بأي ظرف مشدد آخر.