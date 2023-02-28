إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتي ملاكي بطريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي، بنطاق بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

تصادم سيارتين

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتي ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة.

تحديد أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «ندا ي .ع»، 20 سنة، و«أشواق ر .ر»، 22سنة، و«صفاء م .ا»، 52 سنة، و«ندا م. ا»، 19 سنة، و«عفاف ع. .س»، 45 سنة، و«محمد ع. .ص»، 26 سنة، و«فكرية ا. .ر»، 19 سنة، و«ورهان ط. .ز»، 19 سنة، وجميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات.