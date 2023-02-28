تحرير 51 محضرا وضبط 284 كيلو لحوم فاسدة في الغربية «صور»

على مدار 3 أيام، قامت اللجنة الرقابية على الأسواق بالغربية بحملة تفتيشية لمراقبة الأسعار والمواد الغذائية بحي أول المحلة الكبرى، لإحكام الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع ومواجهة جشع التجار واحتكار السلع.

وقال محافظ الغربية لـ«الوطن»، إن الحملة أسفرت عن تحرير 42 محضرا تنوعت بين مخالفات تموين، وصحة، وطب بيطري، ومخالفات محررة من قبل هيئة سلامة الغذاء، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية مع المخالفين، وذلك تحت إشراف المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة الكبرى.

نقص الاشتراطات الصحية

كما قامت رئاسة مركز ومدينة قطور، تحت إشراف الدكتور ياسر الجندي رئيس المدينة، وعضوية مسؤولي مديريات الصحة، التموين والبيطري وهيئة سلامة الغذاء وبالاشتراك مع اللجنة الرئيسية بالمحافظة بالمرور على المنافذ ومحال بيع السلع الغذائية، وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر نقص اشتراطات صحية و4 محاضرعدم وجود شهادة صحية.

ضبط لحوم فاسدة

وفي ذات السياق قامت مديرية الطب البيطري تحت إشراف الدكتور حاتم أنور مدير مديرية المديرية، بتنفيذ حملات لإحكام الرقابة البيطري على الأسواق، أسفرت عن ضبط 284 كيلوجراما من اللحوم ومصنعات اللحوم والأسماك، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.