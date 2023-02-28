غرفة القاهرة التجارية: الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير السلع بأسعار مخفضة

قال فيصل عبدالعاطي، المتحدث باسم الغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك جهود كبيرة من الدولة، ممثلة في وزارة التموين ومجلس الوزراء والمحافظات، لتوفير كافة السلع التي يحتاجها المواطن، وإتاحتها بأسعار مخفضة ومدعمة بالأسواق ومن خلال المنافذ.

«عبدالعاطي»: السلع الغذائية متوفرة بشكل كبير

وأضاف المتحدث باسم الغرفة التجارية بالقاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد»، على قناة «تن»، أن السلع الغذائية متوفرة بشكل كبير في كافة أنحاء الجمهورية، والمعارض منتشرة في أنحاء كافة المحافظات بأسعار مخفضة تصل لـ30 % مما يحدث وفرة في السوق.

الغرفة التجارية تفتتح معارض جديدة باستمرار

وأكد «عبدالعاطي» على أن الغرفة تفتتح معارض جديدة باستمرار لتوفير السلع وإتاحتها للمواطنين، وآخرهم افتتاح معرض في مدينة نصر، ومن المقرر افتتاح معارض جديدة في مناطق جديد الفترات المقبلة، مشددا على أهمية التنسيق والتعاون بين وزارة التموين والغرف التجارية.

المواطن الرقيب على السلع ولديه اختيارات عديدة

وشدد المتحدث باسم الغرف التجارية بالقاهرة، على دور المواطن الهام، الذي يعد هو الرقيب الأول على السلع في الأسواق وأسعارها التي يبيع بها التاجر وهو أول من يرصد التلاعب بالأسواق، لافتا إلى أن المواطن لديه اختيارات عديدة من السلع المختلفة والمتنوعة، ولديه الفرصة لاختيار أفضل سعر.