تحالف العمل الأهلي: استراتيجية متكاملة للنهوض بالشرائح الأولى بالرعاية

قال عصام عبدالرحمن عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ التحالف منذ انطلاقه في مارس الماضي استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوحيد جهود منظمات المجتمع المدني، اتبع استراتيجية عمل متكاملة للنهوض بالشرائح الأولى بالرعاية.

استراتيجية العمل تتضمن تأمين الغذاء والسلع الضرورية

وأضاف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «استراتيجية العمل تتضمن تأمين الغذاء والسلع الضرورية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية والتمكين الاقتصادي ودعم التطوع».

تأمين الاحتياجات الغذائية

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، «على قمة الأولويات مسألة تأمين الاحتياجات الغذائية، وهو ما عملنا عليه بقوة في ظل الأزمة العالمية وآثارها على مصر، حيث تضررت الشرائح الأولى بالرعاية ودخول شرائح جديدة من الطبقة المتوسطة، وبالتالي كان لابد أن يستجيب التحالف وأن ينطلق حتى يسد الفجوة من خلال مبادرة خيرك سابقك».

مبادرة خيرك سابق تستهدف مراعاة البعد النفسي والقيمي للشرائح المتوسطة

وأكد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن مبادرة خيرك سابق تستهدف مراعاة البعد النفسي والقيمي للشرائح المتوسطة التي تأثرت بالأزمة العالمية، وبخاصة أن بعض المهن تأثرت بسبب الأزمة العالمية، مثل العاملين في قطاع السياحة، حيث فقدوا مصدر دخلهم، ما حولهم من الشريحة المتوسطة إلى الشريحة التي تحتاج إلى الدعم، وبالتالي جرى دعمهم في إطار مبادرة خيرك سابق.