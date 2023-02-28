كل ما تود معرفته عن امتحانات شهر مارس للصف الخامس الابتدائي.. تبدأ بعد أسبوع

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل الكاملة لامتحان شهر مارس للصف الخامس الابتدائي، موضحة أنها تبدأ اعتباراً من يوم 5 مارس المقبل، أي بعد حوالي أسبوع، في المدارس في لجان مراعية لكافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددة على الطلاب بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي تقدم شرحاص مبسطاً للمناهج الدراسية.

كل ما تود معرفته عن امتحان شهر مارس للصف الخامس الابتدائي

وفي التقرير التالي، تُجيب «الوطن» على كافة الأسئلة الخاصة بامتحان شهر مارس للصف الخامس الابتدائي، وفق ما جاء في تعليمات وزارة التربية والتعليم للمديريات:

متى يبدأ امتحان شهر مارس للصف الخامس الابتدائي؟

تنطلق الامتحانات اعتباراً من يوم 5 مارس المقبل.

أين يعقد امتحان شهر مارس للصف الخامس الابتدائي؟

تُعقد الامتحانات في المدارس في لجان مراعية للإجراءات الوقائية ضد كورونا.

وكيف يُعقد امتحان شهر مارس؟

يُعقد الامتحان ورقياً وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وماذا عن طبيعة امتحان شهر مارس؟

يُعقد الامتحان في جزء من حصة المادة وعلى مستوى المدرسة.

وما هي مواصفات الامتحان؟

تكون الامتحانات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها.

توزيع أسئلة مادة الرياضيات لشهر مارس وأبريل

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت توزيع أسئلة مادة الرياضيات لشهر مارس وأبريل، موضحة أن أسئلة الاختيار من متعدد 3 وأسئلة المقال سؤال واحد فقط، وإجمالي الدرجة 5 درجات، مؤكدة على أهمية عقد الامتحان داخل المدرسة وبمعرفة معلم الفصل وتحت إشراف موجه المادة.