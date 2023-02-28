طلاب معهد أزهري ينظمون ممرا شرفيا لجنازة مدرس ببني سويف: ساعدنا كثيرا

نظم طلاب معهد ديني أزهري في قرية أطواب بمحافظة بني سويف، ممرًا شرفيًا بطول 500 متر لجنازة معلهم، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في تشييع جثمانه وسط حالة من الحزن، حيث توفى بسكتة قلبية مفاجئة، عقب انتهاء اليوم الدراسي، وتوجهه إلى منزله.

الطلاب ارتدوا الزي الأزهري واصطفوا على الجانبين

وأقدم الطلاب على الوقوف في طريق الجنازة وتنظيم ممر شرفي لها على جانبي الطريق مرتدين الزي الأزهري، لتوديع المعلم فرج عبد السلا، معلم المواد الشرعية بمعهد أطواب الأزهري بمركز الواسطى.

حزن بين أهالي أطواب لوفاة معلم مواد شرعية

وسادت حالة من الحزن لفراق المعلم، حيث ذكر الطلاب بأنه كان مثالًا في التفاني في عمله، ودائما ما كان ساعيًا لتعليمهم أصول الدين ويحثهم على البحث العلمي ومساعدتهم وتوجيه المستمر لهم.

وقال محمد أحمد، أحد طلاب المعهد الثانوي الأزهري بأطواب، «رحمة الله على أستاذنا، الذي كان مرجعًا لنا في دراستنا وحياتنا، لم يتأخر دومًا عن عمله، محب للجميع، دائمًا ما كان الطلاب يرجعون له للاستفسار عن اي معلومة و حتى مشكلة خاصة».

وقال أشرف محمود، طالب، «شاركنا بتنظيم ممر شرفي للجنازة عرفًا منا بما قدمه لنا ولزملائنا من الطلاب، فقد كان دائم العمل والمساعدة، يحثنا على المذكراة وطلب العلم، يشجع المتفوق ويساعد غيره للوصول إلى التفوق، فقد ترك في كلًا منا سيرة وعلامة حسنة».