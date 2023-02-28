شكل امتحان شهر مارس للصف السادس الابتدائي ونصائح مهمة للطلاب

وجّهت مرفت عويس، خبيرة تربوية، مجموعة مهمة من النصائح بشأن امتحان شهر مارس للصف السادس الابتدائي، والتي تُعقد ورقياً وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات في جزء من حصة المادة وعلى مستوى المدرسة، وتكون الامتحانات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها.

التركيز على فهم مخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين

وأكدت مرفت عويس لـ«الوطن»، أن امتحان شهر مارس للصف السادس الابتدائي، مهم ويضاف للمجموع: «يعتبر فرصة لقياس مستوى الطالب وعلى أساسه يضع برنامجاً لعلاج نقاط الضعف لديه»، مشددة على ضرورة مراجعة مقرر الامتحان بشكل جيد والتركيز على فهم مخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

ونوهت الخبيرة التربوية، إلى أنه يجب على الطلاب تكوين ملاحظات في شكل نقاط حتى يسهل مراجعتها ليلة الامتحان، مشددة على ضرورة مراجعة المقرر جيداً قبل الامتحان والاهتمام بالتطبيق والاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خاصة شكل الأسئلة.

نصائح مهمة لأولياء الأمور بشأن امتحان شهر مارس للصف السادس الابتدائي

وشددت مرفت عويس على ضرورة البعد عن أي توتر: «ممكن طلاب يكونوا متوترين جدا ده ليه تأثير سلبي على الأداء في الامتحان»، مؤكدة على ضرورة البعد عن كل ما يشتت الانتباه بمذاكرة أكثر من مصدر للمحتوى الدراسي فلابد من التركيز على كتاب المدرسة.

ووجهت أولياء الأمور بالبعد عن القلق والتوتر: «الامتحانات مهمة لكن بدون ضغط نفسي على الطلاب لأن نتيجة الامتحان ليست نهاية الكون بأيدينا نخلي الدرجة أحسن مع التركيز والاهتمام»، لافته إلى أن أنشطة الكتاب المدرسي ليست للحفظ بل هي مجرد تطبيقات تساعد على فهم الدرس.