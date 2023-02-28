برلماني سوري: مصر تلعب دورا مفصليا في الحياة السياسية عربيا وأفريقيا ودوليا

قال عضو مجلس الشعب السوري، الدكتور صفوان قربي، اليوم، إنّ مصر تلعب دورا مفصليا في الحياة السياسية العربية والأفريقية والعالمية، داعيا إلى ضرورة تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف قربي، في تصريح خاص للتلفزيون الرسمي السوري، أنّ سوريا لن تنسى وقفة مصر قيادة وشعبا إلى جانبها في كارثة الزلزال، فضلا عن استقبالها اللاجئين السوريين الذي اضطروا للخروج بسبب الحرب، مؤكدا أنّ السوريين لم يعانوا أبدا كلاجئين في مصر، بل تمكنوا من التأقلم وحققوا نجاحات كبيرة اقتصاديا، وذلك لأن مصر الشقيقة الكبرى للدول العربية.

قربي: مصر شريكة لسوريا في الكثير من المحطات السياسية

وأكد قربي أنّ مصر شريكة لسوريا في كثير من المحطات السياسية والعسكرية على مر التاريخ، مضيفا أنّه عندما تتكامل سوريا مع مصر يتغير المشهد العربي.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، أعرب أمس عن تقديره البالغ لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاتصال معه هاتفيا عقب الزلزال، وذلك خلال استقباله لوزير الخارجية، الذي زار دمشق أمس.