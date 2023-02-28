السجن المشدد 3 سنوات لعامل متهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، المتهم «ا. ا. ح» عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المخدرات بدائرة مركز طما.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

الاتجار في المخدرات

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طما عندما وردت معلومات لضباط المباحث عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر وترويجه على عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش وزنت 100 جرام كانت معدة للبيع كما تم ضبط سلاح أبيض سكين بحوزته وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.