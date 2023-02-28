مصرع شخص وإصابة آخر انقلبت بهما سيارة في ترعة بأسوان

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ملاكي في ترعة «بلانة»، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتقديم العلاج للمصاب.

وتلقى مرفق اسعاف أسوان من غرفة عمليات محافظة أسوان، بلاغا يفيد انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بلانة بالمنطقة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.

هوية المصاب والمتوفى

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين إصابة شاب يدعى مصطفى على حسين، 17 عاما، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، ومصرع وليد نصر محمد عبد الغفار، 23 عاما، سائق، وتم نقله لمشرحة «دراو».

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.