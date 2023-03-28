دعاء اليوم السادس من رمضان 2023.. «اللهم زينا بزينة الإيمان»

يجتهد الصائمون خلال شهر رمضان المبارك في العبادات والتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء والابتهال ومختلف الطاعات، رغبة في نيل الثواب من الله عز وجل، خاصة وأنّ الثواب مضاعفا خلال أيام الشهر الفضيل، لذلك في اليوم السادس من شهر رمضان المبارك نستعرض بعض الأدعية الخاصة بدعاء اليوم السادس من رمضان 2023.

دعاء اليوم السادس من رمضان 2023

وفي دعاء اليوم السادس من رمضان 2023 لا يتقيد الصائم بصيغة أو دعاء معين بل يدعو بما يتيسر له وبما يأتي من قلبه، سائلا المولى أن يرزقه خير الدنيا والآخرة، ومن بعض الأدعية، ما يلي.

- اللهمَّ إني أعوذ بك من العجزِ والكسل، والجُبنِ والبُخل، والهَرمِ وعذابِ القبر.

- اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، اللهم قني شر نفسي، واعزم لي على أرشد أمري، اللهم اغفر لي ما أسررت، وما أعلنت، وما أخطأت، وما عمدت، وما علمت، وما جهلت.

- ربنا هب لنا من ذرياتنا وأزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارزقنا الخير كله في شهر رمضان.

- اللهم إني أسالك الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم اكتب لي من جميع خيرك في شهر رمضان الكريم عاجلا ليس بآجل يارب العالمي.

- اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.

- اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا في شهر رمضان من أحبتك المتقين.