تنفيذ مشروعات تعليمية متميزة وتطبيق خطط الأنشطة الثقافية بجامعة كفر الشيخ

استعرض مجلس جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، خلال جلسته الدورية في قاعة المجلس، اليوم الثلاثاء، عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، والمستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس، وستشهد انطلاقة جديدة فى تنفيذ مشروعات تعليمية متميزة.

جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، والمستشار عبد الله غلاب، المستشار القانوني للجامعة، الدكتور على صبري، أمين عام الجامعة.

اجتماع مجلس جامعة كفر الشيخ

واستهل رئيس الجامعة أعمال المجلس بالترحيب بالحضور وتقديم التهنئة إلى الدكتور إسماعيل القن، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه نائباً لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور بسيوني عبد القادر هليل، وكيل كلية الطب البيطري لشئون التعليم والطلاب، بتكليفه للقيام بأعمال عميد كلية الطب البيطري لحين تعيين عميداً للكلية.

وقدّم رئيس جامعة كفر الشيخ الشكر إلى الدكتور شيرين حامد أبو وردة، عميد كلية التجارة السابق، على جهودها المبذولة خلال فترة عمادتها، متمنياً لها موفور الصحة والتوفيق، كما قدّم التهنئة إلى الدكتور على مجاهد، بقسم المحاسبة ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، بتكليفه للقيام بأعمال عميد كلية التجارة لحين تعيين عميداً للكلية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة ووفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستشهد انطلاقة جديدة فى تنفيذ مشروعات تعليمية متميزة، مشدداً على أهمية استمرار جهود الجامعة خلال الفصل الدراسي الثاني في تنفيذ وتطبيق الخطط التنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، لدورها الفعال في تنمية مهارات الطلاب في كافة المجالات، وتنمية الفهم لدى الطلاب بالتحديات المُعاصرة التي تواجه الوطن، وكذلك الاهتمام بعقد الندوات الثقافية وورش العمل التي تستهدف تنمية الوعي القومي لدى الطلاب، ومُحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية.

تكثيف جهود الجامعة في محو الأمية

كما وجّه رئيس جامعة كفر الشيخ، أيضًا، بتكثيف جهود الجامعة في محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكداً استمرار الجامعة في إطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المُختلفة، والمُساهمة الإيجابية في بناء القدرات بالمجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، بالتعاون مع مبادرة «حياة كريمة»، تفعيلًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى المحافظة.