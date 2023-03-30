دعاء اليوم التاسع من رمضان 2023.. اللهم إني أسألك الجنة وكل ما يقرب لها

في اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك واقتراب نهاية العشرة الأوائل من الشهر الفضيل، يبتهل الكثير من المسلمين بالدعاء راجين الله عز وجل أن يستجيب لهم، ومن أفضل الطاعات التي يتقرب بها المسلم الصائم في الشهر الفضيل هي «الدعاء»، لذلك يبحث المسلمون عن دعاء اليوم التاسع من رمضان 2023، وهذا ما نستعرضه في السطور التالية.

دعاء اليوم التاسع من رمضان 2023

وهناك الكثير من دعاء اليوم التاسع من رمضان 2023 الذي ممكن أن يستعين بها المسلم في دعاءه خلال هذا اليوم الكريم، مع التأكيد على أنه لا يوجد دعاء محدد أو صيغة مخصصة للدعاء بها في كل يوم من أيام شهر رمضان الفضيل بل للمسلم الصائم أن يدعوا بما تيسر له من خير الدنيا والآخرة.

ومن دعاء اليوم التاسع من رمضان 2023:

اللهم اني اسألك الجنة وكل ما يقرب إليها من قول أو عمل.

اللهم اجعلني من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب.

اللهم مَتِّعْنا بأسماعنا وبأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث مِنَّا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.

اللهم اجرني من النار اللهم اكتبني من عتقائك من النار يارب العالمين، اللهم لا يقضي شهر رمضان الا وانت راضي عنا يالله.

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا علام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم ليكونوا سببًا في رزقي.

اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتِك العِصم، واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لي الذنوب التي تُعجّل الفناء.

اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، أغثني، أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمني وأغثني، والطف بي، وتداركني بإغاثتك.

اللهم إني أسألك الهُدَى، والتُقَى، والعفاف والغِنَى.