إصابة 4 أشخاص في حادثي انقلاب سيارة ربع نقل ودراجة نارية بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام مدخل مركز ملوي، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، فيما أصيب شاب إثر انقلاب دراجته النارية بمدينة المنيا.

انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوي

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مدخل مركز ملوي.

بالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة كل من: محمد حنفي 27 عاما، ومصطفى محمد 16 عاما، يقيمان في مركز ملوي، وشخص آخر مجهول الاسم والعنوان، وجرى نقلهم إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين اشتباه كسور وكدمات وسحجات.

انقلاب دراجة نارية بالطريق السريع

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب دراجة نارية بدون لوحات معدنية بالطريق الزراعي السريع مصر -أسوان أمام كوبري المنصورة القديم بمدينة المنيا، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة إسلام سيد 22 عاما، بكسر بالذراع الإيسر، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحفظت إدارة المرور علي الدراجة تحت تصرف النيابة العامة.