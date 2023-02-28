تفاصيل مقتل شاب على يد زوج شقيقته في القاهرة.. 500 جنيه وراء الجريمة

500 جنيه تسببت في مقتل الشاب الثلاثيني «عبد الرحمن» رميًا بالرصاص أمام منزل أسرته في حدائق القبة بالقاهرة، إذ اقترضها المتهم من شقيق زوجته قبل شهر من الجريمة التي وقعت الأحد الماضي، وخضع المتهم اليوم لجلسة تحقيق جديدة واجهته النيابة بأدلة الاتهام واعترف بتفاصيل الحادث وانتهت التحقيقات بتجديد حبسه 15 يومًا.

قال المتهم «محمد. ن»، 33 عاما، أمام النيابة العامة، إنه أطلق عيار ناري من فرد خرطوش على شقيق زوجته بعد مشاجرة جمعتهما بسبب 500 جنيه رفض المتهم سدادها للمجني عليه، ما أسفر عن وفاته بعد ساعتين من الإصابة التي تمثلت في جرح بالغ بالبطن، وأرشد المتهم عن سلاح الجريمة وأنه أخفاه في منزله قبل القبض عليه وتحفظت النيابة على فوارغ الأعيرة النارية والسلاح المستخدم في الجريمة وأرسلته إلى الأدلة الجنائية لفحصه وموافاة النيابة بحالته الفنية.

مدة الجريمة

5 دقائق فقط مدة الجريمة، بحسب ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة مع المتهم وسماع رواية شهود العيان، الذين أقروا أنهم أسرعوا إلى نقل المجني عليه إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد وقت قصير قضاه في غيبوبة تامة انتهت بوفاته.

عقوبة القتل العمد

وقال عبد الله محمد، المحامي بالنقض، لـ«الوطن» إنه طبقًا لقانون العقوبات: «يحكم على فاعل هذه الجناية أي القتل العمد بالإعدام؛ إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».