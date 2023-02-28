مقرر مساعد «الشباب» بالحوار الوطني: نفتح أبوابنا أمام الجميع لنصل إلى أفضل المكتسبات

أكد الكاتب الصحفي زكي القاضى، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن اللجنة تفتح أبوابها أمام جميع المقترحات المقدمة من القوي والأحزاب السياسية، وكل الشخصيات الفاعلة في المجتمع، حتى يمكن الوصول لأفضل مكتسبات ممكنة، مشيرا إلى أن الآراء الواردة في اللجنة تعبر عن كل الأطياف وأن الجميع يمكنهم طرح كل رؤاهم بحرية تامة.

الحوار الوطني

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى التي عقدها اتحاد شباب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بحضور عدد من ممثلي الأحزاب بالمقر الرئيسي للحزب.

الدعوة الرئيسية للحوار الوطني

وأضاف زكي القاضي أن لجنة الشباب لديها عدة موضوعات رئيسية يمكن البناء عليها، كما أن اللجنة لديها استعداد كامل لطرح موضوعات جديدة بناء على مقترحات المشاركين، والشخصيات العامة والخبراء، وذلك لأن الدعوة الرئيسية للحوار الوطني من الرئيس السيسى، تستهدف الوصول لأفضل حلول ممكنة في كافة المسارات المطروحة بالحوار الوطني.