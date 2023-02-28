حبس شخص 4 أيام بتهمة الاتجار بالأقراص المخدرة في القاهرة

قررت جهات التحقيق حبس المتهم في قضية الاتجار بالأقراص المخدرة بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت النيابة العامة بارسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

كمية من الأقراص المخدرة المتنوعة

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم مقيم بمنطقة الساحل بالقاهرة له معلومات جنائية تخصص نشاطه الإجرامي في حيازة الأقراص المخدرة المتنوعة، والاتجار بها من أجل تحقيق الأرباح وتحصيل الأموال.

وأضافت التحقيقات اعتراف المتهم بحوزته كمية من الأقراص المخدرة المتنوعة بقصد الاتجار، ومبلغ مالي من متحصلات البيع، وهاتف محمول.

الموقف القانوني

يقول المحامي سمير عبدالعظيم، إن المادة 33 من قانون العقوبات تنص بمعاقبة من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد وتصل أحيانًا إلى الإعدام، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

وأوضح أنه إذا جرى تصدير أو استيراد المخدرات من المحاصيل الزراعية، كما تنص المادة رقم 34 من القانون أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام.