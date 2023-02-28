العثور على أقدم مخبأ عمومي أسفل حديقة بكفر الزيات عمره 80 عاما

قادت المصادفة مجلس مدينة كفرالزيات للعثور على أقدم مخبأ عمومي أسفل حديقة الفردوس بالمدينة، التي تشهد أعمال تطوير وتجميل حالية للاستفادة بأرضها غير المستغلة في توسعة الطريق ومدخل مدينة كفرالزيات.

أقدم مخبأ عمومي أسفل حديقة الفردوس

حيث عثر عليه في حالة متهالكة وأيلة للسقوط نظرا لإغلاقه منذ أكثر من 80 عاما، ويخشى من انهياره في أي لحظة، وهو ما اتضح خلال أعمال الحفر الجارية بالحديقة بواسطة الحفارات العملاقة واللوادر فضلا عن تراكم التربة والأشجار أعلاه مما جعله آيل للسقوط في أي وقت.

ندب لجنة من الآثار

وعلى الفور قام عادل داود رئيس مدينة كفرالزيات بإبلاغ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الذي وجه بندب لجنة من الآثار بالغربية لسرعة إجراء معاينة للمخبأ، حيث انتقل على الفور الدكتور محمد زيدان مفتش الآثار الإسلامية ومحمد عزمي علوان مفتش آثار أول بمنطقة الغربية ومحمد رضا إبراهيم عن الآثار الإسلامية.

وبحضور عادل داود رئيس مدينة كفرالزيات وبالمعاينة للمخبأ أسفل الحديقة تبين وجود مبنى خرساني وسقف خرساني متهالك، ومصاطب تستخدم لجلوس المواطنين و4 دورات مياه، بمساحة مماثلة وعدم وجود أي نقوش أو زخارف أو كتابات وأن الموقع غير خاضع للآثار المنشأة كان يستخدم كمخبأ عمومي في الستينات.