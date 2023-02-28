إلهام زيدان تكتب.. لديّ حكايات لم أقلها بعد يا «كردوسي»!

عند الكتابة عن محمود الكردوسى يصعب فصل الخاص عن العام بالنسبة لى على الأقل، ليس بسبب صلة القرابة وحدها، ولكن بسبب العلاقة الخاصة الوثيقة التى ربطتنى، وما زالت تربطنى معه، طوال سنى عمرى بأكمله، منذ كان يحملنى طفلة صغيرة على كتفه ذهاباً وإياباً بين بيتنا وبيت جدى، وبعد أن كبرت كنت أختار نومى إلى جواره فى بيت جدى، لكى نحكى حكايات وأسراراً عنى وعنه إلى مطلع الفجر، حتى كنا نُطلق أسماء حركية على بعض الموضوعات، مثلاً ذات مرة أسمينا فتاة كان يُفكر فى الزواج منها فى بداية حياته «الفطير المشلتت»، لأنها كانت تحب الفطير.

توطدت علاقتى بـ«الكردوسى» بمرور الأيام، إذ كان يمنحنى كامل انتباهه عند الإفضاء إليه بالحكايات، والتى تتمدد وتتشعب حرفياً فى شتى الموضوعات وبلا محاذير ومن دون مصادرة لأى من الحكايات بما فيها التافهة ولم يُفشِ لى سراً فى يوم من الأيام، إذ كان يناقشنى فى الموضوعات التى تستدعى المناقشة دون أن يسعى لإقناعى بوجهة نظر بعينها، وحتى فى الموضوعات التى تحتاج حسماً قالها لى مرة واحدة: «فكرى كويس وخدى قرارك بمفردك.. لكن تحمّلى نتيجة اختيارك».

«الكردوسى» إنسان قريب جداً للكثيرين ممن لمسوا حقيقته، ومُبهر حتى وهو فى جلباب الصعيد مجازاً وحقيقة، عندما كنا نلتف حوله فى أيام وليالى الأعياد، إذ لا يكتمل العيد إلا بحضوره، فى قريتنا النائية بالصعيد «المَدْمر»، كان نجماً بين الكبار حتى دون أن يتعمد ذلك، يسترد لهجة الصعيد سليمة تماماً ومُبرأة من كل عيب، وكأنه لم يُغادر «البلد» ولا غادره من قبل، محمولاً على أكف الحنين إلى الطعام الأول وحكايات الأم الملهمة والحكّاءة زينب البكرى «أماً وذاكرة» تمتد الجلسات وصوانى الأكل وتدور أكواب الشاى بين المحبين.

عن نفسى كنت أقول له منذ وعيت على مفهوم الرجل والمرأة، وحتى كررت القول ذاته وهو على فراش المرض الأخير: «تعرف أنك المسئول عن إفساد ذائقتى فيما يخص علاقتى بالجنس الآخر.. أقيس عليك الرجال فيخسر كل من أقابل وتربح أنت فى كل مرة»، ويرد فى وقت العافية بكل تلقائية وتواضع: ليه يعنى؟! ربما لأنه لم يكن يوماً مهموماً بما يتلقى من أقاويل المديح ولا حتى الذم، لكنه كثيراً ما كان يقول لى: «مهما كبرتِ هتفضلى فى نظرى البنت بتاعة تالتة إعدادى!».

وجودى معه فى العمل بـ«الوطن» منذ 2014 باعد بينى وبينه نسبياً، وقبيل التحاقى بالجريدة، قال للزميلة العزيزة هبة حسنين، رئيسة القسم، «خُدى إلهام معاكِ طلعت كويسة فى الشغل تمام.. غير كده مشّيها من غير ما ترجعى لى» وكنت أحسبها مُزحة ثقيلة وقتها، إلا أنها لم تكن سوى مُحدد للعلاقة العميقة، صُدمت وارتبكتُ بالطبع، وأدركت أنه يفصل تماماً بين علاقة القرابة والعمل، ومع هذا كان يكفى أن نتقابل فى بيته أو حتى فى مكتبه بعد انتهاء الشغل، لوصل ما انقطع بـ«كوبايتين» شاى صعيدى، يفصلنى عن طقوس المكان، وتنساب الحكايات بيننا من جديد بالسلاسة المعهودة ويروى لى أفكار مشروع كتاب جديد أو سيناريو أو زواج أو حب لم يكتمل أى منها.

يعرفنى كثير من زملاء المهنة بـ«قريبة الكردوسى» وإن أرادوا الدقة «بنت أخت الكردوسى» لكن الانتساب إلى «الكردوسى»، ووصفه لى بأننى امتداد له مسئولية ضخمة فى عنقى لم أكن أعرف أنه يرانى فيها إلا فى 2020 عندما كتب لى فى إهدائه على روايته «إلى إلهام.. امتدادى الطبيعى..»، وتبقى المشاعر الجياشة عند ذكره دائماً إلى آخر لحظة فى عمرى، ولو أننى أطعت نفسى والرغبة فى الحديث عنه ما انتهيت أبداً.