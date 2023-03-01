حبس المتهم بسرقة الشقق في القاهرة بأسلوب التسلق 4 أيام

خضع المتهم في قضية سرقة الشقق السكنية بالقاهرة لجلسة تحقيق للإدلاء باقواله في التهم المنسوبة اليه، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

نشاط المتهم الإجرامي

وكشفت التحقيقات أن المتهم مقيم بمنطقة عين شمس بالقاهرة له معلومات جنائية، وتخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق السكنية باستخدام أسلوب التسلق.

وتابعت التحقيقات اعتراف المتهم بحيازته مجموعة من المشغولات الذهبية والفضية، و4 هواتف محمولة مجهولة المصدر متحصلة من وقائع السرقة.

الموقف القانوني

شرح محمود عبدالله الخبير القانوني، خلال حديثه لـ«الوطن»، عقوبة السرقة كما نص عليها قانون العقوبات حيث قال إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وقال «عبدالله» إنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

وأضاف أن قانون العقوبات نص على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.