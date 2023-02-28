فرقة رضا تقدم عرضها بقبة الغوري.. المصريون والأجانب استمتعوا بالفن والتاريخ

في قلب القاهرة الفاطمية لا تزال قبة الغوري متحفظة بعراقتها تقدم التراث والفن الشعبي، وعلى مسرحها التاريخي قدمت فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية عرض فني بقيادة الفنان محمد التوني، إذ يعانق التراث العراقة والتاريخ من خلال تعاون مثمر بين البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية وصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، يتيح سعر التذكرة 15جنيها للمصريين، و38,50 جنيه للأجانب.

بدأ الحفل بالسلام الوطني، وقدمت فرقة رضا للفنون الشعبية أجمل وأروع «تابلوهاتها» الراقصة التي تعيش في وجدان الشعب المصر والعربي، في ليلة من ألف ليلة وليلة حضرها عدد كبير من المهتمين ومحبي وعشاق الفرقة فضلاً عن الأجانب من السياح الذين يقصدون القاهرة الفاطمية للاستمتاع بمعالمها الجميلة.

فرقة رضا تقدم برنامج رائع من الرقصات الممتعة

وقدمت فرقة برنامجها من الرقصات الممتعة، والتي شملت «العصايا والحجالة والغوازي والفلاحين والمراكبي، والأغاني سماح النوبة والكرنبة وموشح غريب الدار»، وحرص نجوم الفرقة على تقديم الشكر للحضور والقائم على تنظيم الحفل والتقاط الصور التذكارية معهم.

كما قدم لهم الجمهور التحية والتقدير على العرض الرائع الذى أبهرهم وعاد بهم إلى زمن الفن الجميل، حيث ردد الحاضرون: «عشنا حالة فنية وإبداعية رائعة تليق فرقة رضا العريقة التي تعيش في وجدان الشعب المصري والعربي».

فرقة رضا أول فرق فنون شعبية استعراضية

وتعد فرقة رضا، أول فرقة فنون شعبية استعراضية خاصة، غنائية مصرية، كونها الفنان محمود رضا، وبدأت نشاطها في نهاية الخمسينيات، جرى تأميمها بقرار جمهوري عام 1961، وأصبحت تابعة للدولة، وتقود فرقة حاليا، الفنانة إيناس عبد العزيز مدير عام الفرقة، وإشراف فني وليد طموم، ومحمد الفرماوي كبير مدربين.

وعلى مدى 25 عامًا استطاع صندوق التنمية الثقافية، أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، ومد جسور التحاور بين المثقفين والفنانين وبين الجمهور العريض، فضلاً عن كشف عن المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.