كيف تجد وظيفة عن بُعد بأجر مرتفع؟.. اعرض مهاراتك وعزز وجودك عبر الإنترنت

أتاح العمل عن بُعد فرصا لا حصر لها للباحثين عن زيادة الدخل عن طريق العمل عبر الإنترنت بوظائف متنوعة بأجر مرتفع، غير أن هذا يتطلب مهارات مناسبة لهذه الأعمال، وهناك طرق يمكن اتباعها للحصول على فرصة عمل عبر الإنترنت.

عزز وجودك عبر لينكد إن

مسؤولو التوظيف يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات المهنية مثل لينكد إن، للعثور على المرشحين المناسبين للوظائف، ومن خلال تعزيز وجودك عبر الإنترنت عن طريق تقديم معلومات في مجال عملك في المواقع المختلفة، يمكنك زيادة فرص ترشيحك للوظائف عن بعد ذات الأجور المرتفعة، ويمكن استخدام لينكد إن، لتعزيز وجودك عبر الإنترنت وعرض مهاراتك وخبراتك والاستفادة من المنصات الاجتماعية مثل تويتر وإنستجرام، لمشاركة أفكارك وخبراتك.

بناء علاقات اجتماعية مع زملاء العمل

التواصل الجيد يزيد فرصك في الحصول على وظيفة عن بُعد ومن خلال بناء علاقات اجتماعية مع أشخاص يعملون في مجال عملك، يمكنك الحصول على فرص عمل من خلال توصياتهم، بحسب «البوابة العربية للتقنية».

استخدم عبارات محددة عند البحث عن وظيفة عبر الإنترنت

تتضمن العديد من منصات البحث عن عمل عبر الإنترنت، مثل LinkedIn وGlassdoor، على مرشحات تسمح لك بالبحث عن وظائف، لذا استخدم كلمات وعبارات مفتاحية محددة عند البحث عن وظيفة عن بُعد، مثل «عن بُعد، أو العمل عن بُعد، أو العمل من المنزل، وغيرها»، بالإضافة إلى عرض مسمياتك الوظيفية ومهاراتك، مثل: البحث عن «مهندس برمجيات عن بُعد، أو متخصص في علم البيانات عن بُعد»، وإضافة كلمات مفتاحية تتعلق بالوظائف ذات الأجور المرتفعة، مثل كتابة مدير تسويق عن بُعد بدلًا من وظائف تسويق عن بعد.

كتابة السيرة الذاتية باحترافية

تزيد السيرة الذاتية المكتوبة بشكل احترافي من فرص العثور على وظيفة عن بُعد بأجر مرتفع، حيث يعكس استثمار الوقت والجهد في كتابة السير الذاتية الاهتمام بالمنصب الذي تبحث عنه ويترك انطباعًا إيجابيًا لدى مدير التوظيف، ولا بد من الحرص على عرض المهارات المتعلقة بالتكنولوجيا والاتصالات.