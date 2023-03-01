ضبط منتجات مجهولة المصدر داخل مصنع منظفات صناعية بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مصنع لتصنيع المنظفات الصناعية بدائرة قسم شرطة السلام أول لإدارته المصنع دون ترخيص وتصنيع كمية كبيرة من المنظفات الصناعية دون بيانات واستخدام خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع على كميات كبيرة من الصابون السائل والمطهرات والمعطرات و375 كيلو جرام ملح مخصص للأغراض الصناعية وكمية من العبوات والكراتين والإستيكرات المستخدمة في التعبئة.

بمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع المنظفات وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.