رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ضبط منتجات مجهولة المصدر داخل مصنع منظفات صناعية بالقاهرة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:29 م | الأربعاء 01 مارس 2023
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مصنع لتصنيع المنظفات الصناعية بدائرة قسم شرطة السلام أول لإدارته المصنع دون ترخيص وتصنيع كمية كبيرة من المنظفات الصناعية دون بيانات واستخدام خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع على كميات كبيرة من الصابون السائل والمطهرات والمعطرات و375 كيلو جرام ملح مخصص للأغراض الصناعية وكمية من العبوات والكراتين والإستيكرات المستخدمة في التعبئة.

بمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع المنظفات وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

اليوم.. وزارة الداخلية تبدأ قبول طلبات التقديم في حج القرعة 2023

وصول وفد من وزارة الداخلية لتقديم واجب العزاء في الكاتب الصحفي مرسي عطا الله

رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2023 عبر موقع وزارة الداخلية.. الخطوات كاملة

وزارة الداخلية تحدد شروط القبول في معهد معاوني الأمن 2023
بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار