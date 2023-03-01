تحرير 1084 محضرًا تموينيًا لمخابز ومنشآت مخالفة في الجيزة

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الجهود الدورية الخاصة برصد ومتابعة ومراقبة الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية، وضبط المخالفات الخاصة بتداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو البيع بأزيد من السعر وإدارة منشآت بدون ترخيص.

عدم توافر شهادات صحية للعاملين

وأعلنت «راشد»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المحافظ اطلع على جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة بالتعاون مع مباحث التموين بالجيزة، بشن عدد من الحملات بمختلف القطاعات بأحياء ومراكز ومدن المحافظة، التي أسفرت عن غلق 3 منشآت عبارة عن محطتين وقود ومخبز وتحرير 1084 محضرًا تموينيًا لمخالفات بمجالات المخابز والمطاحن والمستودعات والمواد البترولية والأسواق لمخالفات نقص للكميات المعروضة، وبيع بأزيد من السعر وعدم إعلان عن الأسعار وعمل بدون ترخيص أو عدم توافر شهادات صحية للعاملين أو التلاعب في أوزان ومواصفات الخبز.

ضبط سيارة محملة بزيوت مجهولة المصدر

وتابع محافظ الجيزة، الجهود التي أسفرت عن ضبط أكثر من 26 طن مواد تموينية وسلع غذائية ودقيق مدعم وأعلاف وضبط سيارة محملة بزيوت مجهولة المصدر، وأماكن لتخزين الزيوت بالمخالفة بإجمالي مضبوطات 6900 لتر و1000 كجم أخرى بغرض الاحتكار، بالإضافة إلى ضبط 20 طن سلع غذائية عبارة عن (أرز، مكرونة، زيت، سمنة، سكر) و5 أطنان دقيق.

وفي حي بولاق الدكرور، أسفرت الجهود عن ضبط 350 كجم دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز السياحية، وحوالي طن أرز بمدينة الجيزة.

ضبط 60 جوال دقيق بلدي مدعم بالعياط

وفى أبوالنمرس، تم ضبط حوالي 7 آلاف لتر زيوت معبأة داخل 3 تنك و15 جركن مخزنة بغرض الاحتكار، والتحفظ على سيارة لنقلها 1000كجم زيوت مجهولة المصدر بالبدرشين وضبط عدد 60 جوال دقيق بلدى مدعم بالعياط و52 جوالا أخرى بالصف و6 أجولة زنة 50 كجم بجنوب الجيزة، بالإضافة إلى 183 جوال دقيق و170 شيكارة أسمدة زراعية بمنشأة القناطر.